Der Tag Neonazis - militärisch gedrillt in Russland?

Den Umgang mit Waffen und Sprengstoff sollen Neonazis in einem Camp russischer Rechtsextremisten gelernt haben. Was den Blick auf eine Szene in Russland lenkt, die Wladimir Putin auch für eigene Zwecke zu nutzen weiß. Außerdem: Warum es Kritik am neuen Berliner Antidiskriminierungsgesetz gibt.

Von Jasper Barenberg

