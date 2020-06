Der Tag Rassismus made in Germany

Zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd sind auch in Deutschland Zehntausende auf die Straßen gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Warum die Debatte über strukturelle Diskriminierung von People of Color in Deutschland noch ganz am Anfang steht.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek