In Sierra Leone müssen die Menschen einen Bürgerkrieg wegstecken und die Ebola-Epidemie, Burkina Faso und Mali werden auf unterschiedliche Art von islamistischen Milizen bedroht. Außenminsiter Heiko Maas bietet Hilfe an. Im Pressetross des Ministers müht sich unser Korrespondent Klaus Remme, abseits des offiziellen Programms eigene Eindrücke zu sammeln. Und seien sie noch so flüchtig.

Weder mit ihren indischen noch mit ihren pakistanischen Freunden mag ARD-Korrespondentin Silke Diettrich in diesen Tagen noch über den Kaschmir-Konflikt reden, so aufgeladen und hitzig ist die Debatte. Beide Seitem drohen, beide Seiten beharren auf ihrer Position, keiner will Konzessionen machen. Eine politische Lösung jenseits von Säbelrasseln? Im Augenblick nicht in Sicht.