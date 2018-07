Der Tag Simbabwe: Neuer Anstrich für altes Regime?

In Simbabwe wird heute gewählt. Erstmals seit 40 Jahren finden diese Wahlen ohne Langzeit-Diktator Mugabe statt. Doch wenn der aussichtsreichste Kandidat das Rennen macht, kommt das Gleiche in grün, befürchten seine Kritiker. Außerdem: Will Andrea Nahles die SPD nach rechts verschieben?

Von Dirk-Oliver Heckmann

