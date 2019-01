Ralf Krauter, Redakteur der Wissenschaftsredaktion wundert sich über den Vorstoß von 112 Lungenärzten, die die Schädlichkeit von Stickoxiden in der Luft und die Grenzwerte in Frage stellen: Die wisschenschaftliche Studienlage sei "relativ wasserdicht. Das ist das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses, zuerst der Grundlagenforschung und dann der politischen Debatte über die Grenzwerte, die seit 2010 feststehen." Angesichts dessen fragt sich Krauter: "Warum kommen die Lungenfachärzte erst jetzt, neun Jahre später, um alles in Frage zu stellen, ohne sich offensichtlich mit der Methodik auseinanderzusetzen?" Ihn erinnere das an die Tabakindustrie, die es jahrzehntelang geschafft habe, Zweifel daran zu säen, dass Rauchen krebserregend sei.

In Venezuela hat sich der Präsident der entmachteten Nationalversammlung Juan Guaidó zum Interims-Staatschef erklärt und damit Machthaber Nicolas Maduro herausgefordert. Professor Wolfgang Muno von der Universität Rostock erklärt, warum am Ende das Militär den Machtkampf entscheiden wird und warum es nicht gesagt ist, dass mit einem Sieg der Opposition die Lage für die Armen besser wird.