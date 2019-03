Der Attentäter von Christchurch hatte seine Tat live im Internet gestreamt. Danach wurde millionenfach versucht das Video bei Facebook hochzuladen, auch auf anderen Plattformen wurde es geteilt. Teil der Medienstrategie des Täters, erklärt die Journalistin Karolin Schwarz. Hier setzte eine gut vernetzte Gruppe bewusst auf maximale Aufmerksamkeit. Wir sprechen darüber, welche Strategien die Plattformen haben, um auf solche Fälle zu reagieren und welche davon sie im Fall des Videos von Christchurch angewendet haben.

Im venezolanischen Gefängnis

Billy Six saß mehrere Monate lang im Gefängnis in Venezuela. Nun ist er zurück in Deutschland und erhebt Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Diese habe sich nicht genug für ihn eingesetzt. Verifizieren lässt sich dies nicht. Ebensowenig Behauptungen der AfD, sie habe über Kontakte nach Russland maßgeblich zur Freilassung des Deutschen beigetragen. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio ordnet den Fall ein.