Der Tag Was heißt "politisch" bei der EURO2020?

Die Allianz Arena in München wird nicht in den Regenbogenfarben erstrahlen, so gibt es die UEFA vor und beruft sich dabei darauf, "politisch und religiös neutral" zu sein. Was heißt "politisch" in diesem Fall und kann man Fußball und Politik überhaupt noch voneinander trennen? Außerdem: Die Wahlrechtsreform in den USA ist gescheitert. Das setzt Präsident Biden unter Druck.

Von Sonja Meschkat

