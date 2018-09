Der Tag Was wir aus der Flüchtlingswelle der 80er Jahre lernen müssen

Lange wurde das Problem unterschätzt: Organisierte Clankriminalität in deutschen Großstädten. Welche Lehren wir daraus in der aktuellen Flüchtlingsdebatte ziehen müssen. Und: Deutschland sucht Lösungen gegen Wohnungsnot in Großstädten. Warum Wien diese Probleme nicht hat.

Von Philipp May

