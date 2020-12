Der Tag Wieso Corona in Sachsen außer Kontrolle ist Von Ann-Kathrin Büüsker

Symbolfoto Corona - Atemschutzmaske (picture alliance / Frank May)

Wie konnte das Corona-Virus in Sachsen so um sich greifen? Und wie will der Freistaat es in den Griff bekommen? Außerdem: Warum in Indien landwirtschaftliche Betriebe Millionen Menschen zum Streik mobilisieren.

Sachsen-Landeskorrespondent Alexander Moritz über das Infektionsgeschehen im Bundesland und die geplanten Maßnahmen zur Eindämmung.

Silke Diettrich, ARD Neu Delhi, erläutert, was hinter den dortigen Streiks steckt.

Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de