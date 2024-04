Der Tag

Wurde die Entscheidung über den Atomausstieg manipuliert?

Neuer Vorwurf: In den Ministerien von Habeck und Lemke soll in Sachen Atomausstieg gemauschelt worden sein. Was ist sachliche Kritik und was Kampagne? Und: Spaniens Premier droht mit Rücktritt. Der Grund: Die Verrohung der politischen Kultur. (18:50)