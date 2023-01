Der tiefe Fall des Tim de Zeeuw

Da schien die Welt noch in Ordnung: ESO-Generaldirektor Tim de Zeeuw beim Besuch des Paranal-Observatoriums 2009. (ESO)

Er gehört zu den bekanntesten Astronomen weltweit, war Direktor der Sternwarte Leiden und später sogar der Europäischen Südsternwarte ESO. In beiden Einrichtungen hat er nun Hausverbot. Jeglicher Kontakt wurde gekappt. Auch das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching hat sämtliche Verbindungen zu ihm abgebrochen. Seit dem Beginn der Untersuchung im Mai darf Tim de Zeeuw das Institut in Leiden nicht betreten und keine Studenten mehr betreuen.

Die Universität spricht von „belästigendem und unakzeptablem Verhalten über eine lange Periode“. Das habe viel Schmerz verursacht und man biete den Opfern nun die Unterstützung der Universität an. In einer persönlichen Stellungnahme räumte de Zeeuw ein, dass er „in der Vergangenheit hin und wieder auf eine veraltete Weise unangenehm und ungeduldig gewesen sei, die nicht mehr zum Geist der heutigen Zeit passe.“ Er stimme den Entscheidungen der Universität nicht zu, werde aber alle Maßnahmen akzeptieren. Der Professorentitel wurde ihm übrigens nicht entzogen.

Die Universität bedauerte, dass man nicht schon früher Hinweisen auf unangebrachtes Verhalten nachgegangen sei. In der Astronomie ist es wie in anderen Bereichen des Lebens: Es ist sehr schwer, gegen mächtige Entscheider vorzugehen.