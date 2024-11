Seit 1999 spielt Siegfried Jung im Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Auf seinem aktuellen Album "Porteño" kombiniert er Tuba und Harfe. (Marcel Götz)

Musik-Laufplan

Lass uns mit den Wolken ziehen

Länge: 02:47

Interpretation: Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten

Komposition: Jaroslav Skabrada, Franto Linharek

Label: Telefunken

Best.-Nr: 624225 AS

Plattentitel: Liebe und Musik

1. Satz: Allegro

aus: Trompetenkonzert Es-Dur, Hob VIIe:1

Länge: 06:24

Solo: Maurice André (Trompete)

Ensemble: Münchener Kammerorchester

Leitung: Hans Stadlmair

Komposition: Joseph Haydn

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 415980-2

Allegro pesante

aus: Sonate für Tuba und Klavier

Länge: 04:14

Solo: Walter Hilgers (Tuba), Kalle Randalu (Klavier)

Komposition: Paul Hindemith

Label: MDG

Best.-Nr: 3040697-2

(8) Valse des fleurs ("Blumenwalzer")

aus: Nussknacker-Suite, op. 71a

Länge: 05:56

Orchester: Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Komposition: Peter Tschaikowsky

Label: Decca

Best.-Nr: 466379-2

Vielen Dank für die Blumen

Länge: 03:01

Interpretation: Udo Jürgens

Komposition: Udo Jürgens

Label: SONY BMG CATALOG

Plattentitel: da capo, Udo Jürgens

When you danced with me

Länge: 02:50

Interpretation: ABBA

Komposition: Björn Ulvaeus, Göran Bror Benny Andersson

Label: UNIVERSAL

Plattentitel: Voyage

Between us

Länge: 05:45

Solo: Siegfried Jung (Tuba), Johanna Jung (Harfe)

Komposition: Gerardo Gardelin

Label: hänssler-classic/Laudate

Best.-Nr: 11802871

Nr. 1: Von fremden Ländern und Menschen

aus: Kinderszenen Leichte Stücke für Klavier, op. 15

Länge: 01:53

Solo: Martha Argerich (Klavier)

Komposition: Robert Schumann

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 453576-2; 453577-2

Nr. 2: Melancolie

aus: Un Porteño en Bucarest

Länge: 05:49

Ensemble: Siegfried Jung (Tuba), Johanna Jung (Harfe), Susanne Endres (Klavier)

Komposition: Gerardo Gardelin

Label: hänssler-classic/Laudate

Best.-Nr: 11802871