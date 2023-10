Wirtschaftsforum

Deutsche wollen in Ukraine investieren

Rund zweitausend deutsche Firmen agieren bereits in der Ukraine - darunter Bayer. Handelskammerchef Martin Wansleben will Investments in dem Land stärken. Besonders in Kriegszeiten beklagt er aber fehlende Versicherungen für deutsche Investitionen.

Engels, Silvia | 24. Oktober 2023, 08:11 Uhr