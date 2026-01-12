VW, Mercedes, BMW

Im letzten Jahr wurden weniger deutsche Autos nach China verkauft als noch zuvor (Archivbild). (dpa / Lars Penning)

Wie aus einer Analyse des Handelsblatts hervorgeht, lieferten VW, Mercedes und BMW rund 3,9 Millionen Fahrzeuge in dem Land aus - so wenig wie seit 13 Jahren nicht mehr. Als Grund wird vor allem der starke Wettbewerb durch neue einheimische Unternehmen in China genannt.

Auch in den USA gingen die Absatzzahlen der deutschen Autohersteller zurück - bei VW um zehn, bei Mercedes um zwölf Prozent. Die Unternehmen führen das auf die von Präsident Trump verhängten Zölle zurück. In Europa und Südamerika verzeichneten die Auto-Konzerne hingegen Zuwächse.

