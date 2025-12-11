Reformpläne

Bahnchefin Evelyn Palla (Archivbild) (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Ziel sei eine deutlich leistungsfähigere und damit kundenfreundlichere Bahn. Palla erklärte, der Konzern brauche einen konsequenten Neustart und ein radikales Umdenken auf allen Ebenen.

Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Burkert sagte, das Konzept von Pallas sei ambitioniert. Die noch zu entwickelnden Details für den anstehenden Konzernumbau werden man sich genau ansehen. Wenn Palla überflüssige Hierarchieebenen abschaffen, lange Entscheidungswege verkürzen und stattdessen die Experten vor Ort stärken wolle, habe sie die EVG an ihrer Seite. Sollte sich der Konzernumbau am Ende jedoch als Sparprogramm und Arbeitsplatzabbau herausstellen, werde sie einen harten Gegner finden, meinte Burkert.

