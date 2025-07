Der Bahnfernverkehr in Norddeutschland ist gestört. (IMAGO / Steinsiek.ch / IMAGO)

Das teilte die Deutsche Bahn mit. Gestern mussten 48 Reisende der Nordwestbahn zweieinhalb Stunden in einem Zug mit defekter Klimaanlage ausharren. Der Zug war aufgrund technischer Probleme auf einer Eisenbahnbrücke zum Stehen gekommen. In Norddeutschland hatten gestern zudem mehrere Böschungsbrände und eine Bombenentschärfung in Osnabrück den Bahnverkehr beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.