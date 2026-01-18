Streit um Grönland
Deutsche Industrie- und ​Handelskammertag kritisiert angekündigte US-Zölle scharf

​Der ​Deutsche Industrie- und ​Handelskammertag hat die angekündigten neuen US-Zölle kritisiert.

    Blick auf das Schild an der Fassade mit dem Schriftzug auf halb schwarzen und halb grauen Hintergrund.
    Das Logo des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, in Berlin. (imago images / Steinach / Sascha Steinach via www.imago-images.de)
    Der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier erklärte, die Zölle zeigten ‌leider erneut, wie unberechenbar die US-Handelspolitik geworden sei. Der amerikanische Präsident verknüpfe politische Ziele in inakzeptabler Weise mit wirtschaftlichem Druck gegen einzelne EU-Staaten. Treier forderte, die Europäische Union müsse nun geschlossen handeln und dürfe sich nicht spalten lassen. Er bedauerte, der Einbruch der deutschen Exporte in die USA um fast zehn Prozent im vergangenen Jahr dürfte damit nur ein "Aufgalopp" gewesen sein.
    Vertreter der EU-Staaten kommen am Nachmittag in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammen. Nach Angaben der zypriotischen Ratspräsidentschaft findet das Treffen auf Botschafterebene statt.

