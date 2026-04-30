Statistisches Bundesamt

Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent.
Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ökonomen waren von einem niedrigeren Wachstum ausgegangen – unter anderem wegen des Ausbruchs des Irankriegs Ende Februar. Laut Statistikamt legten sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben zu. Auch die Exporte stiegen den vorläufigen Angaben der Behörde zufolge.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.