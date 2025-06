Kriege gegen Iran, Hamas und andere

Der Direktor des Deutschen Orient-Instituts, Andreas Reinicke (IMAGO / teutopress / IMAGO / teutopress GmbH)

Israel schade mit seinen kriegerischen Auseinandersetzungen daher in erster Linie sich selbst. Durch das Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran, das die Staaten der Region fast einmütig als völkerrechtswidrig beurteilten, sei der Nahe Osten insgesamt instabiler geworden. Die Frage sei, inwieweit das Völkerrecht überhaupt noch die Souveränität der Länder in anderen Konflikten schütze, wenn es offenkundig nicht mehr respektiert werde, erklärte Reinicke.

Netanjahu: Kampf gegen "iranische Achse" wird fortgesetzt

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat angekündigt, dass der Kampf gegen die "iranische Achse" fortgesetzt werde. Dabei gehe es vor allem um die Vernichtung der Hamas im Gazastreifen. Israel führt auch immer wieder Luftschläge auf Ziele im Libanon und Jemen durch, dabei handelt es sich nach Militärangaben um Infrastruktur der vom Iran unterstützten Milizen Hisbollah und Huthi. Netanjahu drohte dem Iran ebenfalls mit neuen Angriffen, falls das Atomprogramm weiterverfolgt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.