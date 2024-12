Nahost-Krieg

Bundesaußenministerin Baerbock und ihre Kollegen Barrot und Lammy appellieren an Israel, Hilfen zuzulassen. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In einem gemeinsamen Brief von Bundesaußenministerin Baerbock sowie ihren Kollegen Barrot und Lammy an die israelische Regierung heißt es, die Lage in dem Palästinensergebiet sei verheerend. Deshalb müsse Israel die Grenzübergänge öffnen und eine sofortige, sichere und ungehinderte Verteilung humanitärer Hilfe ermöglichen. Die drei Länder rufen Israel auf, seinen Verpflichtungen im Rahmen des humanitären Völkerrechts nachzukommen und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Ähnlich hatte sich zuvor bereits

UNO-Generalsekretär Guterres geäußert.

