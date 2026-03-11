Reiche sagte, die IEA habe ihre Mitgliedstaaten um die Freigabe von insgesamt 400 Millionen Barrel Öl gebeten. Die geplante Menge würde die 182 Millionen Barrel übertreffen, die die Mitgliedsstaaten der IEA 2022 nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf den Markt gebracht hatten.
Hintergrund sind die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Öl- und Spritpreise. Die G7-Staaten hatten deshalb über eine Freigabe von Reserven beraten. Mit dem Schritt erhofft man sich eine Beruhigung der Märkte.
Der CDU-Wirtschaftspolitiker Wiener begrüßte die Entscheidung. Damit könnten die Preise kurzfristig gedämpft werden, sagte Wiener, der dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags angehört, im Deutschlandfunk. Der eigentliche Problem, nämlich die Verknappung von Öl, werde aber dadurch nicht gelöst.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.