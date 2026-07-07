Gipfel in Ankara

NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellt neue Rüstungsprojekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vor. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Bianca Otero)

NATO-Generalsekretär Rutte stellte am Rande der Konferenz neue Rüstungsprojekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vor. Unter anderem soll eine Flotte von 14 AWACS-Aufklärungsflugzeugen ersetzt werden. Zudem wollen die Verbündeten in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar in Fähigkeiten zur Drohnenabwehr investieren.

US-Präsident Trump erneuerte vor dem NATO-Gipfeltreffen seine Kritik an den europäischen Verbündeten. Er sagte in Ankara, die USA seien im Krieg gegen den Iran im Stich gelassen worden. Konkret nannte Trump die Länder Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.