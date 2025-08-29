Atomstreit und Sanktionsdrohungen

Wegen des iranischen Atomprogramms verhängen Deutschland, Frankreich und Großbritannien neue Sanktionen gegen das Land (Archivbild). (picture-alliance / dpa / ParsPix)

Das geht aus einer aktualisierten Reisewarnung des Ministeriums hervor. Die Bundesregierung reagiert damit auf den anhaltenden Streit über das iranische Atomprogramm. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten den Mechanismus zur Wiedereinführung von Sanktionen ausgelöst. Die drei Länder informierten den UNO-Sicherheitsrat über ihren Schritt. Das Gremium muss binnen 30 Tagen darüber entscheiden.

Berlin, Paris und London werfen der Regierung in Teheran vor, gegen Auflagen des internationalen Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu verstoßen. Mit dem sogenannten Snapback-Mechanismus hatten die drei Länder Teheran gedroht, sollte bis Ende August keine diplomatische Lösung gefunden werden.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.