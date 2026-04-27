Internationale Wirtschaftspolitik

Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und ihr britischer Kollege Kyle beim deutsch-britischen Wirtschaftsforum in Berlin. (Kay Nietfeld / dpa)

Bei einer gemeinsamen Wirtschaftskonferenz in Berlin sprach Bundeswirtschaftsministerin Reiche von einer stabilen und widerstandsfähigen Partnerschaft. Diese sei vor allem angesichts der Zunahme globaler Krisen von Bedeutung. Die Ministerin ergänzte, Deutschland und Großbritannien verfolgten in vielen Bereichen gleiche Ziele, etwa im Handel oder bei der Entwicklung von Technologien.

Der britische Wirtschafts- und Handelsminister Kyle ergänzte, Deutschland sei für Großbritannien nach den USA der wichtigste Wirtschaftspartner. Zuvor hatte Kyle eine Vereinbarung mit Deutschland über die gemeinsame Beschaffung sogenannter Seltener Erden angekündigt. Diese begehrten Rohstoffe werden unter anderem für die Herstellung vieler technischer Alltagsgegenstände benötigt, wie Mobiltelefone, Laptops oder Fernseher.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.