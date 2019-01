Die eigenen vier Wände Das Zuhause als Wohlfühlort

Live von der Internationalen Möbelmesse in Köln

Zuhause ist es am Schönsten – nirgendwo gelingt das Abschalten so gut wie in den eigenen vier Wändem. Der persönliche Rückzugsort ist meist individuell gestaltet, unterliegt dabei aber gesellschaftlichen, modischen und wirtschaftlichen Trends. Wie entstehen solche Wohntrends?

Eine Sendung von Nadia Sattar und Andreas Stopp (Moderation)