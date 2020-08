Es hat mit dem Blues angefangen für Henrik Freischlader, der 1982 in Köln geboren wurde und schon lange in Wuppertal lebt, mit seiner Liebe zu Musik und Gitarrenspiel von Gary Moore und Peter Green. Der Rest ist bekannt, denn Freischlader gehört längst zu den besten Gitarristen der Szene. Die Soli in den relaxten Songs nutzt nicht nur der Leadgitarrist, auch Keyboarder Roman Babik und Alt-Saxofonist Marco Zügner improvisieren. Beim Konzert im Deutschlandfunk Kammermusiksaal spielt die Band teils auf akustischen Instrumenten, teils auf elektrisch verstärkten – und auch Songs des im Herbst erscheinenden Albums "Missing Pieces".

Henrik Freischlader, Gitarre/Gesang

Armin Alic, Bass

Moritz Meinschäfer, Schlagzeug

Roman Babik, Hammonorgel/Fender Rhodes/Flügel

Marco Zügner, Alt-Saxofon

Livesendung - der zweite Teil des "open up"-Konzerts folgt am 21.8. um 21.05 Uhr bei "On Stage".