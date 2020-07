Shannon Barnett steht für wandlungsfähigen Jazz, der hin und wieder mit der Tradition flirtet oder mit Geräuschen aus dem Alltag, wie in ihrer Installation "Dead Weight" für Musiker und Fitnessstudio. Aufgewachsen ist die Posaunistin in Südaustralien. Dort spielte sie früh mit Jazzensembles wie The Vampires oder dem Australian Art Orchestra. Bei den Bell Awards wurde sie 2007 als "Young Australian Jazz Artist of the Year" ausgezeichnet. Seitdem tritt Shannon Barnett regelmäßig in den Jazzmetropolen der Welt auf, u.a. mit Musikern wie Charlie Haden, Dee Dee Bridgewater oder Sinéad O’Connor. Ein festes Engagement in der WDR Big Band führte die Musikerin 2014 nach Köln. Dort lehrt sie inzwischen als Professorin an der Hochschule für Musik und Tanz. In diesem Jahr wurde die 38-Jährige mit dem WDR-Jazzpreis in der Kategorie Improvisation ausgezeichnet.

Musik-Laufplan

Titel: Into temptation

Länge: 05:32

Interpret: Crowded House

Komponist: Neil Finn

Label: Capitol

Best.-Nr: 748763-2

Plattentitel: Temple of Low Men



Titel: Elegy for Mippy II für Posaune solo (Elegie für Mippy 2)

Länge: 01:42

Solist: Christian Lindberg (Posaune)

Komponist: Leonard Bernstein

Label: BIS

Best.-Nr: 318



Titel: Freedom

Länge: 05:14

Interpret: Charles Mingus

Komponist: Charles Mingus

Label: Verve

Best.-Nr: 589636-2

Plattentitel: Finest hour



Titel: Abidi Besena

Länge: 06:05

Interpret: Aaron Choulai

Komponist: Aaron Choulai

Label: Sunnyside Records

Best.-Nr: 08542

Plattentitel: We don't dance for no reason



Titel: Gone, without saying

Länge: 05:51

Interpret: Gian Slater and Invenio

Komponist: Gian Slater

Label: Listen/Hear Collection

Best.-Nr: LHC 013

Plattentitel: Gone, without saying



Titel: The future is the past

Länge: 05:15

Interpret: Jackson Jackson

Komponisten: Harry James Angus, Jan Skubiszewski

Label: EMI Music Australia

Best.-Nr: 0946 387864 2 9

Plattentitel: The fire is on the bird



Titel: The myth

Länge: 04:22

Interpret: Nils Wogram & Root 70

Komponist: Nils Wogram

Label: Intuition Records

Best.-Nr: INT3397-2

Plattentitel: Fahrvergnügen



Titel: Boo Bee Boo Bee Bee

Länge: 02:20

Interpret: Andrew d'Angelo

Komponist: Andrew d'Angelo

Label: Skirl Records

Best.-Nr: Skirl 008

Plattentitel: Skadra Degis



Titel: People don't listen to music

Länge: 04:43

Interpret: Shannon Barnett Quartett

Komponistin: Shannon Barnett

Label: DOUBLE MOON RECORDS

Best.-Nr: 7505768

Plattentitel: Hype