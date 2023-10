Die Co-Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, Çağla Ilk, soll 2024 den Deutschen Pavillon bei der Kunst-Biennale in Venedig kuratieren. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Musik-Laufplan

Dönence

Länge: 06:48

Interpret: Barış Manço

Komposition: Celal Güven, Ahmet Güvenç, Nejat Tekdal

Label: Türküola

Best.-Nr: 7434

Plattentitel: Sözüm Meclisten Disari

Song for the Unification of Europe (Julie's Version / film)

Länge: 03:33

Interpretation: The Silesia Philharmonic Choir

Komponist: Zbigniew Preisner

Label: Virgin

Best.-Nr: 839027-2

Plattentitel: Trois couleurs - Bleu (Drei Farben - Blau) - Bande originale du film

Sultan-ı Yegâh

Länge: 03:14

Interpretin: Nur Yoldaş (voc)

Komponist: Ergüder Yoldaş

Efsane

Länge: 04:57

Interpretation: Nekropsi

Komposition: Nekropsi

Label: Ada Müzik

Plattentitel: Mi Kubbesi

The box (Part 2)

Länge: 03:44

Interpretation: Orbital

Komposition: Paul Hartnoll, Phil Hartnoll

Label: f f r r

Best.-Nr: 828881-2

Plattentitel: In sides

Slipped through heaven

Länge: 01:32

Solist: Jan St. Werner (all instruments)

Komponist: Jan Stephan Werner

Label: Thrill Jockey

Best.-Nr: THRILL410

Fehrbelliner

Länge: 02:05

Interpretation: Ornament & Verbrechen

Komposition: Ornament & Verbrechen

Label: MAJOR LABEL

Plattentitel: MAGNETIZDAT DDR - Magnetbanduntergrund Ost 1979 - 1990

Maradona Riddim

Länge: 03:08

Interpretation: DJ Snake & Niniola

Komposition: Niniola Apata, William Grigahcine

Label: DJ Snake Music

Plattentitel: Maradona Riddim

Verfügbare Titel können Sie hier auf Spotify nachhören. Wir erweitern wöchentlich unsere Liste.