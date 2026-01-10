Kundgebung am 8.1.2025 in der iranischen Hauptstadt Teheran gegen das Mullah-Regime. (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

+++ US-Magazin Time berichtet von mehr als 200 Toten

Nach einem Bericht des US-Magazins Time soll es in den sechs Krankenhäusern der iranischen Hauptstadt Teheran mehr als 200 Todesfälle unter Demonstranten geben. Das Magazin beruft sich auf einen Arzt aus Teheran. Zuletzt hatte die in den USA ansässige Human Rights Activists News Agency, von 62 Todesopfern berichtet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

+++ In den iranischen Millionenmetropolen Teheran und Maschhad kommt es den zweiten Tag in Folge zu Straßenprotesten.

In den sozialen Medien geteilte Videos zeigten Menschenansammlungen an zentralen Plätzen. Unabhängig verifizieren ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht. Auch das genaue Ausmaß der Demonstrationen war zunächst unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre drangen nur wenige Aufnahmen nach außen.

+++ US-Präsident Trump hat wegen der Proteste im Iran erneut mit einem Militäreinsatz gedroht.

"Der Iran steckt in großen Schwierigkeiten", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. Noch vor wenigen Wochen habe niemand so große Proteste in iranischen Städten für möglich gehalten. Seine Botschaft an die Führung in Teheran laute: "Fangt besser nicht an zu schießen, denn dann werden wir auch anfangen zu schießen." Er schloss zugleich aus, Bodentruppen in den Iran zu schicken.

+++ Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben die iranische Führung aufgefordert, auf Gewalt gegen die wachsende Protestbewegung im Land zu verzichten.

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilen Premierminister Starmer, Präsident Macron und Bundeskanzler Merz außerdem die Tötung von Demonstranten und das Vorgehen iranischer Spezialeinheiten.

+++ Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat vor einem möglichen Massaker durch die Sicherheitskräfte gewarnt.

Glaubwürdige Hinweise deuteten darauf hin, dass die Regierung versuchen könnte, diese Nacht unter dem Schutz der Kommunikationssperre in ein Blutbad zu verwandeln, schrieb Ebadi, die im Exil lebt. Die landesweite Unterbrechung des Internets sei kein technisches Problem, sondern eine Taktik.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.