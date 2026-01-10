Kundgebung am 8.1.2025 in der iranischen Hauptstadt Teheran gegen das Mullah-Regime. (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

+++ USA erneuern Warnungen an Teheran

US-Außenminister Rubio bekräftigte, die Vereinigten Staaten unterstützten das "mutige iranische Volk". Zudem hieß es, Teheran sollte Präsident Trump ernstnehmen. Wenn dieser sage, dass er etwas tun werde, meine er es auch so. Trump hatte Teheran bei einem gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten mit einem erneuten Militäreinsatz gedroht: "Sie sollten besser nicht anfangen zu schießen, denn dann werden wir auch anfangen zu schießen", hatte Trump gestern gesagt.

+++ Propagandaoffensive der iranischen Führung

Das islamistische Regime im Iran stemmt sich gegen die wachsenden Proteste und versucht, die Entwicklungen als Folge ausländischer Einflussnahme darzustellen. Die Armee forderte die Bürger auf, wachsam zu sein, um die - Zitat - "Pläne des Feindes" zu vereiteln. Man werde die nationalen Interessen, die strategische Infrastruktur und das öffentliche Eigentum des Landes schützen. Das Staatsfernsehen berichtete über getötete Einsatzkräfte. Die Verbindungen zum Internet sind weitgehend lahmgelegt, die Telefonleitungen unterbrochen. Viele Schulen und Universitäten stellten auf Distanzunterricht um.

+++ US-Magazin Time: Arzt berichtet von mehr als 200 Toten

Nach einem Bericht des US-Magazins Time könnte es in den sechs Krankenhäusern der iranischen Hauptstadt Teheran mehr als 200 Todesfälle unter Demonstranten geben. Das Magazin beruft sich auf einen Arzt aus Teheran. Die meisten seien seinen Angaben zufolge "durch scharfe Munition" getötet worden. Das "Zentrum für Menschenrechte im Iran", das seinen Sitz in New York hat, berichtet, dass es in den Krankenhäusern in den Regionen Teheran, Maschhad und Karadsch viele verletzte Demonstranten gebe. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

+++ In den iranischen Millionenmetropolen Teheran und Maschhad kommt es den zweiten Tag in Folge zu Straßenprotesten.

Trotz des gewaltsamen Vorgehens der Einsatzkräfte versammelte sich am Freitagabend erneut eine große Menschenmenge in der Hauptstadt Teheran. Exilsender zeigten auch Bilder aus anderen Städten, darunter Maschhad im Osten des Landes und Täbris im Norden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen iranische Sicherheitskräfte in der Stadt Baharestan 100 Demonstranten festgenommen haben.

+++ Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben die iranische Führung aufgefordert, auf Gewalt gegen die wachsende Protestbewegung im Land zu verzichten.

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilen Premierminister Starmer, Präsident Macron und Bundeskanzler Merz außerdem die Tötung von Demonstranten und das Vorgehen iranischer Spezialeinheiten.

Mehr zum Thema:

Warum die Menschen im Iran erneut auf die Straße gehen und welches Potential die Proteste diesmal haben - ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel: Iran: Wie gefährlich sind die Proteste für das Mullah-Regime?

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.