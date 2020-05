Geboren 1986 in Altenburg, Thüringen, als Tochter eines Leipziger Musikers, zog Sara Lesch mit fünf Jahren mit ihrer Mutter nach Schwaben. Zunächst komponierte sie Musik für Kindertheaterstücke und arbeitete in Tübingen als Erzieherin. Im Jahr 2012 erschien ihr Debütalbum "Lieder aus der schmutzigen Küche" und war ein so großer Erfolg, dass sie eine Karriere als Musikerin einschlug. Es folgten die Alben "Von Musen und Matrosen" und "Da Draußen". 2016 gewann sie mit dem sechsminütigen Song "Testament" verschiedene Preise. In dem Lied geht es um die ungewisse Zukunft eines Kindes. Als rechtspopulistische Gruppierungen dieses Lied im Internet für ihre Zwecke nutzten, distanzierte sie sich umgehend und sehr deutlich. Heute lebt Sarah Lesch in Leipzig, singt regelmäßig auf Festivals wie den "Songs an einem Sommerabend", und trat auch in der Kultsendung "Inas Nacht" auf.