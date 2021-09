Geboren wurde Edda Moser 1938 in Berlin. Dort gab sie ihr Operndebüt als Kate Linkerton in Puccinis "Madame Butterfly". Später sang die Mozart-Interpretin an der Seite großer Tenöre wie Nicolai Gedda und Peter Schreier. Unter Herbert von Karajan debütierte Edda Moser an der MET in New York. Glanzvolle Auftritte folgten an allen großen Opernhäusern von Mailand bis Dresden. Die Musiktradition im Hause Moser reicht bis ins 19. Jahrhundert. Edda Mosers Vater saß als Kind noch auf dem Schoß von Johannes Brahms, Pate war der Geiger Joseph Joachim.

Musik-Laufplan

Titel: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (II,14) (Arie der Königin der Nacht)

Aus: Die Zauberflöte, KV 620 (Deutsche Oper in 2 Aufzügen)

Länge: 02:58

Solistin: Edda Moser (Sopran)(Königin der Nacht)

Orchester: Orchester der Bayerischen Staatsoper München

Dirigent: Wolfgang Sawallisch

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: W S M

Best.-Nr: 742405-2



Titel: Bildnisarie des Tamino (1. Akt)

aus: Die Zauberflöte. Oper, KV 620,

Länge: 04:11

Solist: Nicolai Gedda (Tenor)(Tamino)

Orchester: Stockholm Radio Orchestra

Dirigent: Kurt Bendix

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Angel

Best.-Nr: 7 637750 2



Titel: 4. Satz aus: Sinfonie Nr 1 c-Moll, op. 68

Länge: 05:07

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Johannes Brahms

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 2563965 A/ B



Titel: Jesus bleibet meine Freude (bearbeitet für Klavier solo)

Länge: 03:29

Solist: Benjamin Moser (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: unbekannt

Best.-Nr: -



Titel: Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll, op.129

Länge: 03:58

Solist: Johannes Moser (Cello)

Orchester: Flanders Symphony Orchestra

Dirigentin: Kristiina Poska

Komponist: Robert Schumann



Titel: Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band

Länge: 01:20

Interpret: The Beatles

Komponist: John Lennon, Paul McCartney

Label: Odeon

Best.-Nr: SHZE 401

Plattentitel: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band



Titel: Erlkönig, D 328, op. 1

Länge: 04:02

Solist: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Solist: Gerald Moore (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 574688-2



Titel: Frühlingslied (Tauben vergiften)

Länge: 02:03

Interpret: Georg Kreisler

Komponist: Georg Kreisler

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: 2904-4

Plattentitel: 100 Jahre Brettlkunst, Teil 4



Titel: Von Sternen umgeben aus: Großes Ensemble und Lied (Nr. 15)

Länge: 02:27

Interpretin: Anneliese Rothenberger

Komponist: Paul Lincke

Label: unbekannt

Plattentitel: NWDR-Produktion Hamburger Rundfunkorchester



Titel: Von ewiger Liebe. Lied für Singstimme und Klavier, op. 43 Nr. 1

Länge: 04:41

Solistin: Edda Moser (1938-)(Sopran)

Solist: Erik Werba (1918-1992)(Klavier)

Komponist: Johannes Brahms

Label: EMI

Best.-Nr: 1C 065-30238