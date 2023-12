Die deutsche Sängerin Ute Lemper beeindruckt mit ihrer Vielseitigkeit und feierte einen Karrierehöhepunkt als Velma Kelly im Musical "Chicago". (IMAGO / Future Image)

Musik-Laufplan

The Christmas Song (Merry Christmas to you)

Länge: 03:12

Interpretation: Nat King Cole Trio

Komponist: Melvin Howard Tormé

Label: BACKLINE RECORDS

Best.-Nr: 402005

Plattentitel: Special Christmas Edition 2005

Time traveler

Länge: 04:06

Interpretin: Ute Lemper

Komponistin: Ute Lemper

Label: BMG RIGHTS MANAGEMENT

On Broadway

Länge: 03:28

Interpret: George Benson

Kompsition: Barry Mann, Cynthia Weil, Mike Stoller

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 246050-2

Plattentitel: The best of George Benson

Milord

Länge: 04:30

Interpretin: Edith Piaf

Komponistin: Marguérite Monnot

Text: Georges Moustaki

Label: Emi

Best.-Nr: 523300-2

Plattentitel: Nein, ich bereue nichts

Prolog (1)

aus: Die sieben Todsünden der Kleinbürger (Ballett chanté in 9 Szenen)

Länge: 03:49

Solistin: Lotte Lenya (Sopran)(Anna I)

Orchester: Orchester

Dirigent: Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Komponist: Kurt Weill

Text: Bertolt Brecht

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD16019/1

Gymnopédie Nr. 1

Länge: 03:29

Interpret: Peter Lawson (Klavier)

Komponist: Erik Satie

Label: MFP

Plattentitel: Piano Music

Spain (I can recall)

Länge: 03:42

Interpret: Al Jarreau

Komposition: Chick Corea, Artie Maren

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 246461-2

Plattentitel: Best of Al Jarreau

Und wenn er wiederkommt

Länge: 03:41

Interpretin: Ute Lemper

Komponist: Gérard

Label: Jazzhaus Records

Best.-Nr: 4260075861869

Plattentitel: Rendezvous with Marlene

Marie - Marie

Länge: 04:36

Interpretin: Marlene Dietrich

Komponist: Gilbert Bécaud

Label: Odeon

Best.-Nr: 159860-2

Plattentitel: Mythos Marlene Dietrich