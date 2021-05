Sarah Bosetti wurde 1984 in Aachen geboren und studierte in Brüssel Filmregie. Inzwischen lebt sie in Berlin, wo sie mit drei Mitstreitern die Lesebühne "Couchpoetos" gründete. Einem breiteren Publikum ist die Satirikerin bekannt durch ihre Auftritte in Comedy- und Kabarettsendungen wie "Extra 3", "Die Anstalt", "Mitternachtsspitzen" oder "Pufpaffs Happy Hour". In ihrem Podcast "Post von Bosetti" formuliert sie Briefe an bekannte Personen. Außerdem schreibt sie Bücher wie "Ich bin sehr hübsch, das sieht man nur nicht so" oder jüngst "Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!", wofür sie Hasskommentare in Liebeslyrik verwandelt hat.

Musik-Laufplan

Titel: Something in the way

Länge: 03:52

Interpret: Nirvana

Komponist: Nirvana

Label: Geffen

Best.-Nr: B005MVLLIW

Plattentitel: Nevermind



Titel: Dreißigjährige Pärchen

Länge: 06:47

Interpret: Rainald Grebe & Die Kapelle der Versöhnung

Komponist: Rainald Grebe

Label: Versöhungsrecords

Best.-Nr: B075Y65MGF

Plattentitel: Volksmusik



Titel: Schwangere Frauen

Länge: 02:08

Interpretin: Dota Kehr

Komponistin: Dorothea "Dota" Kehr

Label: KLEINGELDPRINZESSIN RECORDS

Plattentitel: Die Freiheit



Titel: Sign o the times

Länge: 06:32

Interpretin: Joy Denalane

Komponist: Prince

Label: FOUR MUSIC

Best.-Nr: 518890-2

Plattentitel: Mamani - Live



Titel: Kein Liebeslied

Länge: 03:22

Interpret: Sebastian Krämer

Komponist: Sebastian Krämer

Label: REPTIPHON

Plattentitel: Liebeslieder an deine Tante



Titel: Display

Länge: 03:49

Interpret: Elis C. Bihn

Komponist: Elis C. Bihn

Label: recordJet

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Traurige Liebeslieder



Titel: Soldaten

Länge: 02:44

Interpretin: Bettina Wegner

Komponistin: Buffy Sainte-Marie

Label: BUSCHFUNK

Best.-Nr: 0110-2

Plattentitel: Bettina Wegner - Die Lieder, Vol. 3: 1985-92



Titel: Kati Witt

Länge: 03:26

Interpret: Ostberlin Androgyn

Komponisten: Gregor Easy, Kanye Ost, Spoke

Label: Not On Label

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Mixtape #1



Titel: Der letzte Optimist

Länge: 03:15

Interpretin: Judith Holofernes

Komponistin: Judith Holofernes

Komponist: Teitur Lassen

Label: Embassy of Music

Plattentitel: Ich bin das Chaos



Titel: Flasch (Es singt Kora von Ablaß-Krause)

Länge: 04:50

Interpretinnen: Missfits

Komponist: Gordon Lightfoot

Label: TACHELES

Best.-Nr: 3175-2

Plattentitel: Letzte Runde