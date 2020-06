Ihre künstlerische Sozialisation fand in New York und in West-Berlin statt, wo Adriana Altaras Schauspiel an der Hochschule der Künste studierte. Mit ehemaligen Kommilitonen gründete sie 1982 das "Theater zum westlichen Stadthirschen". Dort probierte sie ihre vielfältigen Talente aus. Es folgten Engagements als Schauspielerin am Berliner Maxim Gorki Theater, an der Freien Volksbühne und in Basel, Stuttgart und Konstanz. Immer wieder ist Adriana Altaras auch in Filmen zu sehen. Für die Rolle der unkonventionellen Liebessucherin Maria in Rudolf Thomes "Das Mikroskop" erhielt sie 1988 den Bundesfilmpreis.

Von Zagreb nach Mantua nach Marburg

Adriana Altaras wurde 1960 als Tochter jüdischer Partisanen in Zagreb geboren. Der Vater setzte sich 1964 ins Ausland ab, die Familie sollte nachkommen. Die Behörden entzogen jedoch der Mutter den Pass. Familienmitglieder aus Mantua schmuggelten daraufhin die vierjährige Tochter aus dem Land. Drei Jahre lang lebte Adriana Altaras bei Verwandten in Italien. 1967 kam sie mit den Eltern in Gießen zusammen, dann besuchte sie viele Jahre das Waldorf-Internat in Marburg. Ihre bewegte Kindheit ist auch Grundlage ihrer Bücher, etwa "Titos Brille" oder "Doitscha - Eine jüdische Mutter packt aus".

Musik-Laufplan

Titel: Musetto

Länge: 03:30

Interpret: Domenico Modugno

Komponist: Domenico Modugno

Label: BG MUSIKPRODUKTION

Best.-Nr: ZYX59006-2

Plattentitel: Best italian hits (50 hits from the 50's & 60's)



Titel: Crocodile rock

Länge: 03:56

Interpret: Elton John

Komponist: Elton John / Bernie Taupin

Label: Mercury

EAN: 0602577540899

Plattentitel: Best italian hits (50 hits from the 50's & 60's)



Titel: Du hast den Farbfilm vergessen

Länge: 03:04

Interpret: Nina Hagen

Komponist: Michael Heubach

Label: Amiga

Best.-Nr: 19075989432

Plattentitel: Diamonds (3CD Deluxe 2019)



Titel: Disko partizani

Länge: 04:54

Interpret: Shantel

Komponist: Stefan Hantel

Label: Polystar

Best.-Nr: 5328648

Plattentitel: Ethnica - Music from around the world (Das n-tv Sommer Album)



Titel: "Vissi d'arte, vissi d'amore" ("Nur der Schönheit weiht' ich mein Leben"). Gebet der Tosca. 2. Akt aus: Tosca. Oper

Länge: 03:14

Solist: Maria Callas (Sopran)(Floria Tosca)

Orchester: Orchester der Mailänder Scala

Dirigent: Victor de Sabata

Komponist: Giacomo Puccini

Label: CANTUS

Best.-Nr: 5.00001 F



Titel: Scenes from an Italian restaurant

Länge: 06:22

Solist: Billy Joel

Komponist: Billy Joel

Label: CBS

Best.-Nr: CDCBS 82311

Plattentitel: The Stranger



Titel: Kids (2 Finger an den Kopf)

Länge: 03:50

Interpret: Marteria

Komponist: Marten Laciny, David Conen, Vincent von Schlippenbach, Julian Williams, Dirk Berger

Label: WARNER MUSIC INTERNATIONAL

Best.-Nr: 5054196427429

Plattentitel: Best of black winter party 2015 Zum Glück in die Zukunft II



Titel: Mama ist Stolz

Länge: 04:18

Interpret: Sido

Komponist: Sido Gold

Label: Aggroberlin

Best.-Nr: AGGRO-084-BOX

Plattentitel: Trilogy



Titel: Nur Geträumt

Länge: 04:27

Interpret: Gustav Peter Wöhler Band

Komponist: Nena, Rolf Brendel

Label: TROCADERO RECORDS

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Shake A Little