Die Schauspielerin und Fotografin Margarita Broich

Musik-Laufplan

Downtown

Länge: 03:06

Interpretin: Petula Clark

Komponist: Tony Hatch

Label: Ariola

Country

Länge: 03:44

Interpret: Keith Jarrett

Solist: Jan Gabarek

Komponist: Keith Jarrett

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 821406-2

Plattentitel: My song My song

Variatio 1 & Variatio 2

aus: Aria mit 30 Veränderungen, BWV 988

Länge: 01:59

Solist: Glenn Gould (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Sony Classical

Je suis malade

Länge: 03:04

Interpretin: Dalida

Komponistin: Alice Dona

Label: Barclay

Plattentitel: Les années Orlando. Versions originales 1970-1997

Einzug der Königin von Saba

aus: Solomon. Oratorium in 3 Akten, HWV 67

Länge: 01:32

Orchester: Academy of St. Martin-in-the-Fields

Dirigent: Neville Marriner

Komponist: Georg Friedrich Händel

Label: Philips

Nr. 16: Die alten bösen Lieder

Länge: 04:37

Solist: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Solist: Christoph Eschenbach (Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: Deutsche Grammophon

3. Aufzug - Isoldes Liebestod

aus: Tristan und Isolde. Romantische Oper in 3 Aufzügen

Länge: 06:37

Solistin: Waltraud Meier (Sopran)(Isolde)

Chor: Chor der Bayreuther Festspiele

Orchester: Orchester der Bayreuther Festspiele

Dirigent: Daniel Barenboim

Komponist: Richard Wagner

There she goes

Länge: 03:38

Interpretation: Babyshambles

Komponist: Pete Doherty

Label: Parlophone

Best.-Nr: 5086202

Plattentitel: Shotter's nation

Präludium

aus: Präludium, Fuge und Variation für Orgel h-Moll, op. 18 (FWV 30)

Länge: 03:38

Solist: Alexander Ivanov (Orgel)

Komponist: César Franck

Du bist nicht die Erste

Länge: 03:43

Interpret: Max Raabe

Komponist: Walter Jurmann

Label: ARIOLA EXPRESS

Plattentitel: In der Bar Nur das Beste

"Vergnügen und Lust"

aus: Kantate "Gott ist unsere Zuversicht", BWV 197

Länge: 03:16

Solistin: Ruth Holton

Orchester: Netherlands Bach Collegium

Dirigent: Pieter Jan Leusink

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Brilliant Classics