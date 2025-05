Ukraine-Verhandlungen in Istanbul: Zunächst trafen sich Vertreter der USA, der Türkei und der Ukraine. (Francisco Seco / AP Pool / AP / dpa / Francisco Seco)

Erstmals seit mehr als drei Jahren haben offizielle Vertreter der Ukraine und Russlands direkt miteinander gesprochen. Der türkische Außenminister Fidan hatte die Abgesandten beider Seiten am Verhandlungsort empfangen. In einer im Fernsehen übertragenen Begrüßungsrede betonte er die Notwendigkeit einer raschen Feuerpause im Ukraine-Krieg.

Fidan äußerte zudem die Hoffnung, dass die Gespräche die Voraussetzungen für ein Treffen der Präsidenten Selenskyj und Putin schafften. Eine solche Zusammenkunft hatte Selenskyj bereits für diese Verhandlungen verlangt. Putin lässt sich jedoch durch eine Delegation vertreten.

Auch USA und Europäer führen Gespräche

Vor dem ukrainisch-russischen Treffen hatten in der türkischen Metropole bereits

Vertreter Kiews, der USA und der Türkei Beratungen über den russischen Angriffskrieg geführt. US-Außenminister Rubio verlangte dabei erneut Ende des Blutvergießens in der Ukraine, wie sein Ministerium mitteilte. Rubio hatte die Erwartungen an die Gespräche im Vorfeld gedämpft und gesagt, er glaube nicht, dass es einen Durchbruch geben werde, bis US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin sich von "Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen". Er hoffe aber, dass er damit nicht recht habe.

In Istanbul vertreten sind auch Abgesandte aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich. NATO-Generalsekretär Rutte sagte, Russlands Präsident Putin habe mit der Entsendung einer Delegation auf niedriger Ebene einen Fehler gemacht.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.