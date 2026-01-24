Musik-Laufplan
Poco adagio aus dem 1. Satz
aus: Sinfonie Nr. 3 c-moll, op. 78 für Orgel und Orchester
Länge: 07:40
Interpretation: Thomas Ospital (Orgel), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Leitung: Marie Jacquot
Komposition: Camille Saint-Saëns
Deutschlandradio-Mitschnitt vom Konzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, 12.2.2023 aus der Philharmonie Berlin
Sphärenklänge. Walzer, op. 235
Länge: 08:34
Interpretation: Wiener Philharmoniker
Leitung: Willi Boskovsky
Komposition: Josef Strauss
Label: Decca
Best.-Nr: 448572-2
A Walk into the Future
Länge: 02:48
Interpretation: Oslo Philharmonic Orchestra
Leitung: Olari Elts
Komposition: Øyvind Torvund
Label: Aurora Records AS
Marie Theres'! - Hab mir's gelobt. Terzett (Octavian, Marschallin, Sophie)
aus: Der Rosenkavalier. Komödie für Musik in 3 Aufzügen, TrV 227 (op. 59)
Länge: 04:10
Interpretation: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran), Claire Watson (Sopran), Lucia Popp (Sopran), Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staatsorchester
Leitung: Carlos Kleiber
Komposition: Richard Strauss
Label: ORFEO
Best.-Nr: C 581083 D
Interlude symphonique. Vif - Très vif – Mouvement de Marché (2. Akt)
aus: Guercoeur. Tragédie en musique in 3 Akten und 5 Bilder, op. 12
Länge: 05:51
Interpretation: Orchestre du Capitole de Toulouse
Leitung: Michel Plasson
Komposition: Albéric Magnard
Label: Emi
Best.-Nr: 749193-8
Russischer Tanz (1. Bild)
aus: Petruschka. Burleske Szenen in 4 Bildern für Orchester (Revidierte Fassung von 1947)
Länge: 02:41
Interpretation: WDR Sinfonieorchester
Leitung: Marie Jacquot
Komposition: Igor Strawinsky
WDR-Mitschnitt vom Konzert mit dem WDR Sinfonieorchester, 14.6.2025 aus der Kölner Philharmonie
In the stone
Länge: 04:49
Interpretation: Earth, Wind & Fire
Komposition: Maurice White, David Foster, Allee Willis
Label: COLUMBIA
Plattentitel: The box set series The real... Earth, Wind & Fire
