Übernimmt 2026 als Chefdirigentin die Leitung des WDR Sinfonieorchesters in Köln: Marie Jacquot. (Julia Wesely)

Musik-Laufplan

Poco adagio aus dem 1. Satz

aus: Sinfonie Nr. 3 c-moll, op. 78 für Orgel und Orchester

Länge: 07:40

Interpretation: Thomas Ospital (Orgel), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Marie Jacquot

Komposition: Camille Saint-Saëns

Deutschlandradio-Mitschnitt vom Konzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, 12.2.2023 aus der Philharmonie Berlin

Sphärenklänge. Walzer, op. 235

Länge: 08:34

Interpretation: Wiener Philharmoniker

Leitung: Willi Boskovsky

Komposition: Josef Strauss

Label: Decca

Best.-Nr: 448572-2

A Walk into the Future

Länge: 02:48

Interpretation: Oslo Philharmonic Orchestra

Leitung: Olari Elts

Komposition: Øyvind Torvund

Label: Aurora Records AS

Marie Theres'! - Hab mir's gelobt. Terzett (Octavian, Marschallin, Sophie)

aus: Der Rosenkavalier. Komödie für Musik in 3 Aufzügen, TrV 227 (op. 59)

Länge: 04:10

Interpretation: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran), Claire Watson (Sopran), Lucia Popp (Sopran), Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Carlos Kleiber

Komposition: Richard Strauss

Label: ORFEO

Best.-Nr: C 581083 D

Interlude symphonique. Vif - Très vif – Mouvement de Marché (2. Akt)

aus: Guercoeur. Tragédie en musique in 3 Akten und 5 Bilder, op. 12

Länge: 05:51

Interpretation: Orchestre du Capitole de Toulouse

Leitung: Michel Plasson

Komposition: Albéric Magnard

Label: Emi

Best.-Nr: 749193-8

Russischer Tanz (1. Bild)

aus: Petruschka. Burleske Szenen in 4 Bildern für Orchester (Revidierte Fassung von 1947)

Länge: 02:41

Interpretation: WDR Sinfonieorchester

Leitung: Marie Jacquot

Komposition: Igor Strawinsky

WDR-Mitschnitt vom Konzert mit dem WDR Sinfonieorchester, 14.6.2025 aus der Kölner Philharmonie

In the stone

Länge: 04:49

Interpretation: Earth, Wind & Fire

Komposition: Maurice White, David Foster, Allee Willis

Label: COLUMBIA

Plattentitel: The box set series The real... Earth, Wind & Fire