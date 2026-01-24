Dirigentin Marie Jacquot
"Ein Gespür für Ewigkeit"

Sie rauscht am Pult durch die Jahrhunderte der Musikgeschichte genauso wie durch europäische Orchester der Spitzenklasse. Warum ihr zeitgenössische Musik beim Deutschlernen geholfen hat und warum sie manchmal das Gefühl hat, eine deutsche Seele zu besitzen, erzählt die Französin im Dlf.

Eine Frau mit dunklen, längeren Locken steht zwischen industriell wirkenden Metallstreben und blickt offen in die Kamera. Sie trägt einen knallblauen Rolli und ein dunkelblau glänzendes Jackett.
Übernimmt 2026 als Chefdirigentin die Leitung des WDR Sinfonieorchesters in Köln: Marie Jacquot. (Julia Wesely)

Musik-Laufplan

Poco adagio aus dem 1. Satz
aus: Sinfonie Nr. 3 c-moll, op. 78 für Orgel und Orchester
Länge: 07:40
Interpretation: Thomas Ospital (Orgel), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Leitung: Marie Jacquot
Komposition: Camille Saint-Saëns
Deutschlandradio-Mitschnitt vom Konzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, 12.2.2023 aus der Philharmonie Berlin
Sphärenklänge. Walzer, op. 235
Länge: 08:34
Interpretation: Wiener Philharmoniker
Leitung: Willi Boskovsky
Komposition: Josef Strauss
Label: Decca
Best.-Nr: 448572-2
A Walk into the Future
Länge: 02:48
Interpretation: Oslo Philharmonic Orchestra
Leitung: Olari Elts
Komposition: Øyvind Torvund
Label: Aurora Records AS
Marie Theres'! - Hab mir's gelobt. Terzett (Octavian, Marschallin, Sophie)
aus: Der Rosenkavalier. Komödie für Musik in 3 Aufzügen, TrV 227 (op. 59)
Länge: 04:10
Interpretation: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran), Claire Watson (Sopran), Lucia Popp (Sopran), Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staatsorchester
Leitung: Carlos Kleiber
Komposition: Richard Strauss
Label: ORFEO
Best.-Nr: C 581083 D
Interlude symphonique. Vif - Très vif – Mouvement de Marché (2. Akt)
aus: Guercoeur. Tragédie en musique in 3 Akten und 5 Bilder, op. 12
Länge: 05:51
Interpretation: Orchestre du Capitole de Toulouse
Leitung: Michel Plasson
Komposition: Albéric Magnard
Label: Emi
Best.-Nr: 749193-8
Russischer Tanz (1. Bild)
aus: Petruschka. Burleske Szenen in 4 Bildern für Orchester (Revidierte Fassung von 1947)
Länge: 02:41
Interpretation: WDR Sinfonieorchester
Leitung: Marie Jacquot
Komposition: Igor Strawinsky
WDR-Mitschnitt vom Konzert mit dem WDR Sinfonieorchester, 14.6.2025 aus der Kölner Philharmonie
In the stone
Länge: 04:49
Interpretation: Earth, Wind & Fire
Komposition: Maurice White, David Foster, Allee Willis
Label: COLUMBIA
Plattentitel: The box set series The real... Earth, Wind & Fire
