Diskussionen über irische Wiedervereinigung Das "Rugby-Modell"

Der Journalist Martin Alioth beschreibt Rugby in Irland als Musterbeispiel an Toleranz und Integration. Denn der irische Rugbyverband vereint die Republik und Nordirland. Die gemeinsame Nationalmannschaft steht aktuell im Fokus, weil sie als Weltranglistenerster in die WM startet.

Martin Alioth im Gespräch mit Marina Schweizer