Das Brauhaus war das am Besten erhaltene Gebäude der mittelalterlichen Klosteranlage in Himmelpfort. Durch Brandstiftung wurde es 2010 bis auf die Außenmauern zerstört. Inzwischen läuft der Wiederaufbau. Doch aus baupolizeilichen Gründen kann dort derzeit kein Konzert stattfinden. Daher trat Gitarrist Ferenc Snétberger mit seinem Trio ein paar Meter weiter in der Himmelpforter Mühle auf. Einerseits hochvirtuos, andererseits mit der Abgeklärtheit von mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung bewegten sich Snétberger und seine musikalischen Mitstreiter Joshua Ginsburg am Bass sowie Toni Snétberger am Schlagzeug zwischen Flamenco, Django Reinhardt und zeitgenössischem Jazz.

Ferenc Snétberger, Gitarre

Joshua Ginsburg, Kontrabass

Toni Snétberger, Schlagzeug

Aufnahme vom 23.06.2018 aus der Mühle Himmelpfort, Brandenburg