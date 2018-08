Doping Kenia kämpft gegen den Missbrauch

Kein anderes Land bringt in der Leichtathletik so viele Weltklasseläufer hervor wie Kenia. Gleichzeitig werden Läufer aus dem ostafrikanischen Land immer wieder des Dopings überführt. Um Doping in Kenia besser verhindern zu können, soll in Nairobi ein anerkanntes Labor seine Arbeit aufnehmen.

Von Heinz-Peter Kreuzer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek