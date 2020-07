Doping Whistleblower lehnt Olympiastart russischer Athleten ab

Grigori Rodschenkow leitete lange das Moskauer Doping-Analyselabor. Dann wurde er zum Whistleblower, der das russische Staatsdoping mit aufdeckte. In der BBC forderte er jetzt, dass russische Athleten nicht in Tokio bei den verschobenen Olympischen Spielen an den Start gehen sollen.

Von Victoria Reith