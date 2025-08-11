Ukraine-Krieg
Drei Tote bei ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland

Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Ziele in Russland sind mindestens drei Menschen getötet worden. In der zentralrussischen Region Nischni Nowogorod wurde eine Fabrik attackiert. Dabei gab es einen Toten und drei Verletzte. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden in der Anlage Raketenteile hergestellt.

    Das Foto zeigt eine Luftaufnahme. Am Boden gibt es eine Explosion.
    Russland schießt mehrere ukrainische Drohnen ab (Archivbild). (Screenshot - Ukrainischer Militärgeheimdienst)
    Bereits zuvor waren bei Luftangriffen auf die russische Region Tula zwei Menschen getötet und drei verletzt worden. Die russische Luftabwehr schoss nach eigenen Angaben in mehreren Regionen des Landes sowie über der annektierten Krim-Halbinsel insgesamt fast 40 ukrainische Drohnen ab.
    In der Nacht hatte Russland seinerseits wieder Ziele in der Ukraine ebenfalls mit Drohnen angegriffen. Die meisten von ihnen konnten nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte abgefangen werden; an sechs Orten gab es Einschläge. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt.
