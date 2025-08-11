Russland schießt mehrere ukrainische Drohnen ab (Archivbild). (Screenshot - Ukrainischer Militärgeheimdienst)

Bereits zuvor waren bei Luftangriffen auf die russische Region Tula zwei Menschen getötet und drei verletzt worden. Die russische Luftabwehr schoss nach eigenen Angaben in mehreren Regionen des Landes sowie über der annektierten Krim-Halbinsel insgesamt fast 40 ukrainische Drohnen ab.

In der Nacht hatte Russland seinerseits wieder Ziele in der Ukraine ebenfalls mit Drohnen angegriffen. Die meisten von ihnen konnten nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte abgefangen werden; an sechs Orten gab es Einschläge. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt.

