Russland meldet erneut Drohnenangriffe. (Uncredited / AP / Uncredited)

Der zuständige Gouverneur teilte mit, über dem Dorf Lawy seien Sprengsätze abgeworfen worden. Unter anderem wurde ein Sanatorium getroffen. Auch in Moskau gab es nach russischen Angaben in der Nacht wieder Drohnenangriffe. Dabei entstand Sachschaden an einem Gebäude.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, man habe zwei Flugkörper abgeschossen und bei einem dritten die Steuerung gestört. Daraufhin sei die Drohne in einen Rohbau in einem Geschäfts- und Büroviertel von Moskau gestürzt. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Der Betrieb an den Flughäfen der Hauptstadt wurde nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.