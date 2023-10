Gewalt im Nahen Osten

Der UNO-Sicherheitsrat in New York (Archivbild) (imago images / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Dies kündigte Brasilien an, das derzeit den Vorsitz in dem Gremium hat. Man verurteile die Serie von Angriffen, die vom Gazastreifen aus auf Israel verübt worden seien, erklärte das Außenministerium in Brasília. Es rief die Konfliktparteien zu Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation der Situation zu vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.