Nach Maduro-Festnahme

Der UNO-Sicherheitsrat (Archivbild) berät über den US-Militäreinsatz in Venezuela. (dpa / ZUMA Press Wire / Lev Radin)

Die Dringlichkeitssitzung in New York war auf Antrag der venezolanischen Übergangspräsidentin Rodríguez einberufen worden. Diese hatte den Angriff verurteilt und die Freilassung Maduros gefordert. Inzwischen signalisierte Rodríguez Gesprächsbereitschaft mit den USA. Der Militäreinsatz wurde in Deutschland und Europa mit großer Zurückhaltung aufgenommen. Bei der EU-Kommission hieß es etwa, es sei noch zu früh, um alle Auswirkungen juristisch zu prüfen und zu bewerten.

Maduro wird erstmals einem Gericht vorgeführt

Bei dem Einsatz hatten die USA in der Nacht zum Samstag Ziele in Venezuela bombardiert und Maduro sowie dessen Frau festgenommen. Maduro soll wegen Drogenterrorismus der Prozess gemacht werden. Inzwischen wurde er zu einem New Yorker Bundesgericht gebracht. Dort soll Maduro heute erstmals zu einer Anhörung erscheinen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.