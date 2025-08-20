Ukrainischer Drohnenangriff

Die Durchleitung war am Montag nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Pumpstation in Russland gestoppt worden. Ungarns Außenminister Szijjarto bedankte sich im Online-Portal X beim Kreml für die schnelle Reparatur und forderte die Ukraine auf, von weiteren Angriffen auf die Pipeline-Infrastruktur abzusehen. Ungarn müsse aus dem Krieg mit Russland herausgehalten werden.
Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern sind die Slowakei und das benachbarte Ungarn weiterhin von russischem Öl abhängig. Die Druschba-Pipeline stammt noch aus der Sowjetzeit.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.