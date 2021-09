Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) muss sich am Montag (20.9.2021) im Finanzausschuss des Bundestages den Fragen der Abgeordneten stellen. Anlass sind die Ermittlungen gegen die "Financial Intelligence Unit" (FIU), eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Geldwäsche mit Sitz in Köln, die in seinem Ministerium angesiedelt ist. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte in diesem Zusammenhang das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium durchsucht.

Warum wurden Büros im Finanz- und Justizministerium durchsucht?

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit etwa eineinhalb Jahren gegen die FIU. Die "Antigeldwäsche-Einheit" des Zolls kontrolliert Finanztransaktionen in Deutschland, untersucht und meldet Verdachtsfälle von Geldwäsche. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Strafvereitelung im Amt. Offenbar wurden Informationen zu einigen Verdachtsfällen von Geldwäsche nicht gemeldet. Ermittelt wird gegen Unbekannt.

In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es: "Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Verdachtsmeldung einer Bank an die FIU im Juni 2018 über Zahlungen nach Afrika von mehr als eine Million Euro, wobei die Bank vermutete, dass Hintergrund der Zahlungen Waffen- und Drogenhandel sowie Terrorismusfinanzierung sei. Die FIU nahm diese Meldung zur Kenntnis, leitete sie aber nicht an deutsche Strafverfolgungsbehörden weiter."

Die Büros im Finanz- und im Justizministerium wurden durchsucht, weil die Ermittler unter anderem Zugriff auf E-Mails zwischen der FIU und den Ministerium bekommen wollten. Es geht um die Frage, ob die FIU Hinweise von Banken auf Terrorfinanzierung zu spät an Polizei und Justiz weitergab, so dass die Taten nicht verhindert werden konnten.

Was wird an den Durchsuchungen kritisiert?

Vor allem aus den Reihen der SPD wird der Zeitpunkt der Durchsuchungen – kurz vor der Bundestagswahl – kritisiert. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zeigte sich verstimmt über die von der Staatsanwaltschaft Osnabrück veranlassten Durchsuchungen. Die Behörde hätte ihre Fragen an das Finanz- und das Justizministerium auch schriftlich stellen können, betonte er. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf der Union vor, mit dem Thema gezielt Wahlkampf zu betreiben und sagte gegenüber der Presse, die Union mache mangels Inhalten den "unanständigsten Wahlkampf seit Jahrzehnten".

Auch der Jurist Ulf Buermeyer, ehemaliges SPD-Mitglied, stellte im Dlf infrage, ob die Durchsuchungen verhältnismäßig gewesen seien. Nur in absoluten Ausnahmefällen durchsuche die Justiz tatsächlich Ministerien. "Aus dem Justizministerium ist ja auch zu hören, dass man sogar seine eigene Kooperationsbereitschaft schon ausdrücklich bekundet hat gegenüber der ermittelnden Staatsanwältin. Das heißt, hier muss man tatsächlich noch mal ganz genau nachschauen, ob es da nicht mildere Mittel gegeben hätte gegenüber dieser Durchsuchung", so Buermeyer.

Aus dem Bundesfinanzministerium wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Durchsuchungsbeschluss bereits einen Monat alt ist. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft ihn erst jetzt umgesetzt, wenige Tage vor der Bundestagswahl. Der zuständige Staatsanwalt ist der ehemalige Chef des CDU-Stadtverbandes Cloppenburg.

Welche Vorwürfe gibt es gegen Olaf Scholz?

Vorwürfe kommen vor allem von FDP, CDU und CSU, unter anderem von Armin Laschet, dem CDU-Kanzlerkandidaten. Laschet sieht die Verantwortung der mutmaßlichen Vergehen in der FIU bei Scholz, da er das Finanzministeriums leitet, dem die Behörde untersteht. Außerdem kritisierte er die Reaktion von Scholz, der die Verhältnismäßigkeit der Durchsuchung infrage gestellt hat. Laut Laschet schürt Scholz mit dieser Aussage Zweifel am Rechtssystem.

Warum wird gegen Scholz' Staatssekretär ermittelt?

Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, wollte darauf aufmerksam machen, dass die öffentlichen Äußerungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück nicht mit dem richterlichen Beschluss zur Durchsuchung übereinstimmen. In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück heißt es, es solle geprüft werden, "ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien sowie vorgesetzte Dienststellen in Entscheidungen der FIU eingebunden waren."

Eine Aussage, die nahelegt, dass auch gegen Ministeriumsmitarbeiter ermittelt werde. Im Durchsuchungsbeschluss wird das anders dargestellt. Dort ist nur vom Verdacht gegen Mitarbeiter des FIU zu lesen. Schmidt veröffentlichte auf Twitter einen Ausschnitt dieses Beschlusses als Foto. Dokumente eines Strafverfahrens zu veröffentlichen ist allerdings verboten, darum wir nun gegen Wolfgang Schmidt ermittelt.

