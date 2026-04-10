Der ehemalige iranische Außenminister Charrasi wurde bei einem Luftangriff getötet. Hier ist er bei einem Interview im Jahr 2022 zu sehen. (AFP / KARIM JAAFAR)

Dieser sei vor einigen Tagen bei einem israelisch-amerikanischen Luftangriff

verletzt worden und nun seinen Verletzungen erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Charrasi war von 1997 bis 2005 Außenminister der Islamischen Republik. Zuletzt hatte er den obersten Führer Chamenei beraten. Dieser war bereits zu Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran getötet worden.

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Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.