Dieser sei vor einigen Tagen bei einem israelisch-amerikanischen Luftangriff
verletzt worden und nun seinen Verletzungen erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Charrasi war von 1997 bis 2005 Außenminister der Islamischen Republik. Zuletzt hatte er den obersten Führer Chamenei beraten. Dieser war bereits zu Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran getötet worden.
verletzt worden und nun seinen Verletzungen erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Charrasi war von 1997 bis 2005 Außenminister der Islamischen Republik. Zuletzt hatte er den obersten Führer Chamenei beraten. Dieser war bereits zu Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran getötet worden.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.