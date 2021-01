Seit Monaten ringt die Politik um den richtigen Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Zahlen sind weiter dramatisch hoch. Corona sei wie ein Brand, der weiter eingedämmt werden müsse, sagte der Mediziner Marc Hanefeld dazu in Dlf Nova – und zwar so weit, dass nur noch an einzelnen Stellen kleine Feuer brennen, die dann präzise ausgetreten werden können. Helfen könnte also die sogenannte Zero-Covid-Strategie.

Was bedeutet Zero Covid?

Hanefeld betont, dass es dabei weniger darum geht, konkret die Marke null Neuinfektionen zu erreichen, sondern die Zahl der Corona-Fälle möglichst weit nach unten zu drücken.

Wie kann das gelingen? Dazu gibt es konkrete Vorstellungen. Ein harter Lockdown könnte die Fallzahlen nach drei bis fünf Wochen soweit senken, dass Menschen in vielen Gegenden wieder normal leben könnten, so die Theorie.

(picture alliance / dpa / Eibner-Pressefoto | Fleig)Corona-Pandemie: Offener Brief fordert Zero-Covid-Strategie

Der einzig richtige Weg im Umgang mit der Corona-Pandemie sei die Zero-Covid-Strategie – das fordern Berufstätige aus dem Gesundheitswesen in einem offenen Brief von der Politik. Mediziner Marc Hanefeld hat den Brief mit initiiert.

In anderen Ländern hat sich diese Strategie bewährt. Australien verzeichnet bisher weniger als 1.000 Corona-Tote. Das Land diene zusammen mit Neuseeland deshalb als Vorbild, sagt auch der Physiker und Modellierer Michael Meyer-Hermann. Die beiden Länder hätten allerdings auch keine Grenzen zu Nachbarstaaten. Deshalb sei hier ein europaweiter Shutdown richtig. Die Pandemie könne man nur auf diese Weise in den Griff bekommen.

(picture alliance/ August Forkel)"Zero Covid ist ein sinnvolles Ziel"

Modellierer Michael Meyer-Hermann plädiert für einen europäisch synchronisierten Shutdown. Damit könnten die Corona-Neuinfektionen auf ein kontrollierbares Niveau nahe null gedrückt und dort gehalten werden. Mit den Impfungen werde das in den nächsten drei Monaten nicht gelingen.

Den Erfolg der harten Maßnahmen in Australien und den Willen der Bevölkerung, ihren Teil dazu beizutragen, begründen der Leiter der Abteilung Medizinische und biologische Physik an der TU Dortmund Matthias F. Schneider, Gesundheitsökonom Stephen Duckett und der US-amerikanischer Physiker und Systemwissenschaftler Yaneer Bar Yam in einem Gastbeitrag für "t-online" mit folgenden Argumenten:

Das Problem beim Namen nennen

Transparente Kommunikation von Ziel und Plan

Eine Art Belohnung niedriger Zahlen

Wie könnte eine europäische Strategie aussehen?

Klare Kommunikation fordern auch zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Aufruf mit Maßnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie – darunter die Physikerin und Modelliererin Viola Priesemann sowie die Virologinnen Sandra Ciesek und Melanie Brinkmann. Bei hohen Fallzahlen fordern auch sie "tiefgreifende Interventionen".

(Julian Stratenschulte/dpa)Pandemie-Bekämpfung - "Es geht nur europaweit"

Die Virologin Melanie Brinkmann hält eine Lockerung der Corona-Maßnahmen erst bei einer Inzidenzzahl von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern für sinnvoll. Nötig sei zudem eine einheitliche Eindämmungsstrategie in Europa.

Die Forderungen der Wissenschaftler*innen zielen zudem ebenfalls auf eine dreistufige gemeinsame europäische Strategie im Umgang mit der Corona-Pandemie:

1. Erreichen von niedrigen Fallzahlen

Das gesetzte Ziel: 10 neue COVID-19-Fälle pro eine Million Menschen pro Tag. Dazu brauche es entschlossenes Handeln, meinen die Autorinnen und Autoren des Papiers. Tiefgreifende Interventionen hätten sich als effizient erwiesen. Die Belastung von Psyche und Volkswirtschaft sei dabei von kurzer Dauer.

Zeigt die Strategie Erfolge, sind laut den Wissenschaftlerinnen weitere Schritte notwendig:

2. Fallzahlen niedrig halten

Sobald sich die Fallzahlen auf einem niedrigen Niveau bewegen, könnten die Beschränkungen unter sorgfältiger Überwachung gelockert werden, betonen die Wissenschafterinnen und Wissenschaftler. Beibehalten werden unter anderem das Tragen von Masken, erhöhte Hygiene, moderate Kontaktreduzierung, Tests und Kontaktverfolgung. Ein wichtiger Aspekt bei diesem Schritt: das Testen – mindestens 300 Tests pro Millionen Einwohner sollen durchgeführt werden. Bei lokalen Ausbrüchen ist zudem schnelles Reagieren gefordert – mit gezielten Tests, regionalen Absperrungen oder Reisebeschränkungen.

3. Eine gemeinsame langfristige Vision entwickeln

Hier liegt der Fokus auf regionalen und nationalen Aktionsplänen sowie gemeinsamen Zielen auf europäischer Ebene unter Berücksichtigung der COVID-19-Fälle. Hinzu kommt die Entwicklung von Strategien zum Screening, Impfungen, zur Eliminierung, dem Schutz von Risikogruppen und der Unterstützung von Menschen, die besonders von der Pandemie betroffen sind.

Was ist die Initiative #ZeroCovid?

Die neu gegründete Initiative #ZeroCovid fordert auf Grundlage der Empfehlungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen umfassenden europaweiten Lockdown in allen lebenswichtigen Bereichen – besonders in der Wirtschaft. Die Rede ist von einer "solidarischen Pause", in der die Wirtschaft für einen bestimmten Zeitraum europaweit stillgelegt werden soll. Die Aktivisten wollen dafür auch die Arbeitspflicht aussetzen. Ein umfassendes Rettungspaket ist deshalb aus Sicht der Initiative nötig.

Für die Finanzierung sieht die Initiative folgende Möglichkeit: Die Vermögenden in der EU sollen die Maßnahmen in Form einer "Covid-Solidaritätsabgabe" finanzieren. Diese ist laut der Initiative #ZeroCovid für hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, Finanztransaktionen und die höchsten Einkommen vorgesehen. Ivo Eichhorn, einer der Initiatoren, sagte dazu im Dlf Kultur, man brauche jetzt eine solidarische Strategie: "Wir fordern, dass nicht der Wirtschaft geholfen wird, sondern, dass diejenigen zahlen, die trotz der Riesenkrise profitiert haben."

(picture alliance/Soeren Stache/dpa)Krauthausen: Menschen mit Behinderung werden vergessen

Der Menschenrechtsaktivist Raul Krauthausen kritisiert im Deutschlandfunk große Mängel beim Schutz von Menschen mit Behinderung in der Pandemie. Auch er ist Unterstützer der Initiative #ZeroCovid.